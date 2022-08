Apprendre à faire du montage vidéo pour mettre en avant vos dernières lectures

Sous l’influence des réseaux sociaux et de la banalisation de l’usage de la vidéo, les livres aussi ont désormais droit souvent à ce qu’on appelle en mauvais français un booktrailler. A l’image de ce qui se fait depuis longtemps pour un film, avec le principe de la bande annonce, il s’agit de mettre en avant un ouvrage à l’aide de quelques images, d’un accompagnement musical et d’un texte soigné. Plus fort qu’un simple post-it posé sur un ouvrage, ce type de présentation permet de gagner un public plus large.

Si l’on peut être au départ rebuté par l’idée de monter une véritable petite vidéo, il existe en réalité aujourd’hui de nombreux logiciels de montage vidéo faciles dans leur prise en main. On peut notamment citer Wondershare Filmora qui est plutôt bien conçu et très grand public dans son approche. Il devient ainsi aisé d’élaborer un clip, souvent bref, d’une minute ou deux maximum, pour mettre en avant notre dernière lecture coup de cœur. Les éditeurs se sont emparés de cet opportunité et, de plus en plus, lorsqu’un titre attendu sort, il est accompagné d’une bande annonce que l’on peut retrouver sur les grandes plateformes de diffusion de vidéos.

Avec le développement de la communication sur les réseaux sociaux, il est important de pouvoir proposer du contenu vidéo sur des plateformes comme Facebook ou encore Instagram, pour les plus connues et les plus populaires. Mais certains influenceurs dans le monde du livre qui mettent à profit l’accès facile à un logiciel de montage vidéo, n’hésitent plus à créer leur propre chaîne sur Youtube par exemple.

Les caméras dont nous disposons sur nos téléphones devenant de plus en plus perfectionnées, le montage de petits clips peut être utilisé par des libraires par exemple pour mettre en avant les livres coup de cœur de la librairie. On peut imaginer un QR code à scanner sur chaque ouvrage, ce qui donnerait immédiatement accès à un contenu vidéo. La communication personnalisée se trouve ainsi transformée et modernisée, rendant plus attractive la sélection des ouvrages proposés.

L’utilisation d’un logiciel de montage vidéo tel que Filmora peut être grandement facilité en passant par le visionnage de tutoriels. Ces derniers sont aisément accessibles sur une plateforme comme Youtube. Grâce aux conseils de passionnés, on peut gagner du temps et rapidement arriver à construire des clips très attractifs. Il est même possible pour une librairie ou une bibliothèque, de créer une chaîne, et de mettre régulièrement en ligne des vidéos pour présenter l’actualité des lieux, les dernières sorties, les rencontres avec les auteurs, les lectures publiques...

En utilisant un logiciel de montage vidéo, le contenu présenté gagne en clarté et le message à faire passer s’avère plus clair et plus efficace. Une interface comme Filmora est aussi utilisée par les amateurs de jeux vidéos qui mettent ainsi en avant leur partie pour les partager avec d’autres joueurs. Quand il s’agit plus simplement d’évoquer un ouvrage, il est possible de faire le choix de techniques plus simples à maîtriser. Mais, dans l’ensemble, on se prend vite au jeu, et rapidement on a envie de faire d’autres vidéos pour communiquer avec la communauté des lecteurs.