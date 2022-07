Face à l’inflation, des livres pour mieux gérer ses finances personnelles

La comptabilité d’une famille est comparable à celle d’une petite entreprise :

Quand on vit en famille, la gestion de l’argent au quotidien est sensiblement comparable à ce qui se fait au sein d’une petite entreprise. Il faut faire des choix, arbitrer entre dépenses et recettes, prendre en considération les événements prévisibles dans un futur proche ou lointain. Est-il opportun d’investir dans une nouvelle voiture ? Vaut-il mieux contracter un prêt pour acheter sa résidence principale ou continuer à verser un loyer ?

Comme dans le cadre du plan de financement d’une entreprise, en matière de prêt par exemple, il faut savoir ce que l’on va payer à crédit : est-ce pour réaliser une dépense d’investissement ? Ou est-ce plutôt un besoin de trésorerie ? Et l’on sait que les banques sont frileuses à s’engager dans ce dernier cas, considérant qu’un bon prêt finance des dépenses d’investissement. On peut ensuite se tourner vers des comparateurs de prêts en ligne, comme Matchbanker.fr. Mais il faudra d’abord définir le montant, la durée du prêt, et les caractéristiques de l’assurance pour ne pas comparer des torchons et des serviettes.

Des voix s’élèvent parfois pour regretter que l’économie du quotidien ne soit pas suffisamment enseignée à l’école. On peut se rassurer en constatant une baisse de 15 % du nombre de dossiers de surendettement en 2021 (121 mille dossiers déposés et 113 mille recevables) par rapport à 2019, dernière année de référence. Mais à l’heure où les commerçants nous demandent si nous voulons toujours notre ticket de caisse, il est peut-être opportun de regarder du côté des meilleurs ouvrages permettant de mieux gérer les finances familiales au quotidien.

Bien gérer son argent pour les nuls (First Editions, 16,99 €)

Même s’il commence à dater un peu, l’ouvrage paru en 2013 reste une référence. Il n’est plus vendu officiellement qu’en version numérique. Pour la version papier, il faudra se tourner vers le marché de l’occasion. Les offres sont nombreuses et facilement accessibles.

A travers ses 554 pages, ce livre vous aide à prendre la meilleure décision face aux questions financières cruciales qui se posent tout au long de l’existence : acheter une maison, souscrire un plan d’épargne, ou encore prendre un crédit. L’ouvrage offre aussi des solutions pour établir un budget au quotidien. Il faut dire que Bien gérer son argent pour les nuls a été écrit sous la direction de Pascale Micoleau-Marcel, déléguée générale de l’association La finance pour tous qui œuvre pour rendre accessible à tous l’éducation financière.

Bien gérer son budget familial (Relative Editions, 109 pages, 7,90 €)

Voilà un petit ouvrage à mettre dans toutes les mains. Paru en 2020 Bien gérer son budget familial vous aide à suivre les comptes de la famille, avec des exemples de tableaux de bord mensuels ainsi que des bilans annuels pour y voir rapidement plus clair. Très pédagogique, il amène à apprendre à suivre ses dépenses tout en les mettant en rapport avec ses objectifs. Que faut-il modifier ? Quelle décision d’investissement est optimale et pertinente ? Une mine de conseils pour avancer sereinement dans la gestion du quotidien.

The Total Money Makeover : A Proven Plan for Financial Fitness (272 pages, 25,92 €)

On ne peut pas parler de gestion des finances personnelles sans parler de Dave Ramsey. Cet animateur de radio américain s’est fait un nom en la matière outre-Atlantique. C’est fort de son histoire qu’il délivre des conseils. Après avoir très bien réussi, il fut forcé de déposer le bilan. C’est à partir de là qu’il a commencé à écrire et à conseiller les couples dans la gestion de l’argent.

Son ouvrage clef, The Total Money Makeover, publié pour la première fois en 2003, n’est hélas pas disponible en français. On le trouve cependant en espagnol, en plus de l’anglais. Ce best-seller apprend à chacun à se sortir des dettes, un problème très important aux Etats-Unis où l’usage du crédit est très répandu. Agrémenté d’anecdotes concernant des couples qu’il a suivis, l’ouvrage propose de suivre sept étapes pour arriver à la stabilité financière. Il termine par un bel appel à la générosité, tout en donnant des astuces pour accéder à un niveau de vie supérieur.