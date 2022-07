Des livres pour apprendre à créer des jeux en ligne

Le langage Python, sous licence libre, est celui qui est le plus souvent mis en avant pour entrer dans l’apprentissage de la programmation. Créé au début des années 90 par le programmeur Guido van Rossum, ce langage doit son nom à la série Monty Python, dont ce Néerlandais est fan depuis toujours. Il existe aujourd’hui de nombreux ouvrages qui permettent d’entrer rapidement dans la prise en main de Python, et plus particulièrement pour créer des jeux vidéo.

Apprendre à coder des jeux vidéo en Python (Editions Eyrolles, 20,99 €)

Ce livre accessible dès dix ans met Python à la portée du plus grand nombre. Même si la programmation est un univers qui vous est parfaitement étranger, vous pouvez aisément commencer à vous initier grâce à cet ouvrage signé par Al Sweigart. Attention cependant, sachez que la programmation va vous demander de mettre à profit quelques éléments mathématiques de base.

Code toi-même – apprends à programmer avec Scratch 3 (Nathan, 14,95 €)

En matière d’apprentissage de la programmation, un autre langage est souvent mis en avant : il s’agit de Scratch. Pensé dans un but éducatif, ce langage de programmation graphique est plus particulièrement destiné aux enfants. Utilisé dans le cadre des programmes de l’Éducation nationale à partir du collège, Scratch est au cœur de nombreuses publications.

Les éditions Nathan proposent des ouvrages accessibles dès huit ans qui permettent d’apprendre à créer des jeux vidéo tout en progressant dans l’art de la programmation. Un site Internet est accessible en complément des livres pour prolonger l’expérience et aller plus loin dans les apprentissages.

Apprendre à coder en s’amusant (First Interactive, 360 pages, 17,95 €)

La célèbre collection Pour les nuls a sorti en 2019 un ouvrage consacré au codage pour le jeune public. Destiné aussi bien aux enfants qu’aux parents et aux enseignants, ce livre se fonde sur l’usage de Scratch mais aussi de JavaScript autour de projets simples. On peut travailler sur Windows ou mac, les deux interfaces sont prises en charge.

Se former à la programmation en tant qu'adulte :

Pour les adultes, la quatrième édition de Programmer pour les nuls (2020, 448 pages, 24,95 €), relève brillamment le défi de rendre accessible la programmation à tous. Attention, il ne s’agit pas là d’un ouvrage qui fera de vous un programmeur professionnel en quelques semaines. Pour cela, il faudra prolonger le travail. Cependant, c’est là un ouvrage qui va vous offrir des bases solides afin peut-être ensuite de vous inscrire dans un parcours de formation plus approfondi.

La Grande Ecole du Numérique :

Il existe aujourd’hui un très grand nombre d’offres accessibles directement en ligne pour celles et ceux qui souhaitent progressivement se reconvertir dans le domaine du numérique et plus particulièrement dans la programmation. Dans le cadre de La Grande École du Numérique, lancée en 2015, 750 formations sont labellisées et ouvertes aux autodidactes. Ce portail est à visiter si on souhaite s’inscrire dans une démarche sérieuse d’acquisition de nouvelles compétences en matière d’informatique.

