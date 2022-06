Trois livres qui peuvent changer votre vie

Si c’est un homme

Cet ouvrage de Primo Levi publié en 1947 est une référence littéraire sur l’horreur des camps d’extermination nazis. Son auteur a vécu cette expérience comme déporté au camp de Buna-Monowitz, près d’Auschwitz. Là, comme tous les prisonniers, il a dû se battre pour survivre et vivre avec le désespoir et la mort. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Levi a écrit un témoignage émouvant de l’horreur qu’il a vue de ses propres yeux. Son récit, sobre mais percutant, est de ceux qui ont la capacité de toucher et de transformer la personne qui le lit. Alors, si vous faites partie de ces lecteurs qui aiment vivre des aventures passionnantes et émouvantes tout en restant collé à votre cadre de lit, cette œuvre vous conviendra parfaitement !

L’Alchimiste

S’il y a un livre qui a su se connecter avec les lecteurs en raison de sa capacité à inspirer un changement chez les gens, c’est sans doute L’Alchimiste, de Paulo Coelho. Ce classique de la littérature contemporaine raconte, sous la forme d’une fable inspirante, les aventures de Santiago, un jeune berger andalou qui part à la recherche d’un trésor à travers le désert. Ce qui commence comme la recherche de biens mondains deviendra la découverte de sa richesse intérieure. Des millions de lecteurs du monde entier ont été inspirés par cette histoire qui nous rappelle l’importance de lutter pour réaliser nos rêves. Comme le rappelle l’alchimiste, "quand tu veux quelque chose, tout l’univers conspire pour t’aider à l’obtenir". Si vous n’êtes pas encore entré dans l’univers de Paulo Coehlo, avec ce roman vous le ferez par la grande porte, avec une expérience inspirante que beaucoup de lecteurs ont comme référence.

Trouble dans le genre

S’il existe une penseuse de référence en matière de féminisme et de genre, c’est bien Judith Butler. Et le livre que nous vous apportons ici, est un classique moderne de l’essai et un emblème des études de genre. Judith Butler inaugure avec ce livre la théorie queer, qui remet en question les identités de genre traditionnelles. Bien plus, la penseuse nous invite à interroger ce qui est socialement construit et à comprendre que le genre n’est pas immuable, ni justifié par la nature ou les normes sociales. Depuis sa publication, ce livre de Judith Butler a servi d’inspiration et de phare à des millions de personnes qui tentent de définir leur identité sexuelle sans préjugés ni complexes.

Après cette batterie de recommandations, nous vous laissons un moment tranquille pour que vous puissiez choisir votre prochaine lecture. Quelle qu’elle soit, si elle fait partie de la liste, elle aura certainement fait de vous une personne un peu différente. Parce que si nous sommes sûrs d’une chose, c’est que lire un bon livre peut changer votre vie. C’est pourquoi, lisez et soyez heureux !