Un logo accrocheur pour votre maison d'édition

1. Connaissez vos clients

Vos lecteurs, qui sont les destinataires de votre logo, doivent pouvoir s'identifier à votre création à la fois sur le plan émotionnel et intellectuel. Pour concevoir un logo qui plaise aux lecteurs des livres que vous publiez, vous devez comprendre qui ils sont, comment ils pensent et ce qui les attire et cela peut être fait par un créateur de site web gratuit. Commencez par rédiger une description des clients auxquels vous vendez ou que vous souhaitez servir. Quelles caractéristiques et quels attributs ont-ils en commun ? Qu'est-ce qui les rapproche des livres que vous allez publier ? Ont-ils le même âge ? Vivent-ils dans un quartier ou un type de logement particulier ? Sont-ils actifs, mariés ou sportifs ? Passez du temps à créer des personas de lecteurs plus vrais que nature pour vos clients.

2. Commencez votre recherche de logo créatif

Une fois que vous savez qui sont vos lecteurs et ce qui les attire, vous pouvez commencer à identifier les différents éléments de conception - palette de couleurs, typographie et message - qui les intéressent. Au cours des étapes suivantes de la conception d'un logo de qualité, utilisez les informations que vous avez recueillies sur vos lecteurs pour vous propulser dans votre recherche de logo créatif. Pour ne pas perdre de vue le persona de votre client, réfléchissez continuellement à la manière dont chaque élément que vous recherchez résonne en lui.

3. Décrivez votre marque

S'il est important de prendre en compte les préférences de vos clients, restez également fidèle à la personnalité de votre maison d'édition lorsque vous commencez à réfléchir aux éléments de conception qui ont un sens pour le logo de votre entreprise. Un bon moyen d'élaborer une description de votre marque est de se livrer à des exercices de brainstorming. Pensez aux sentiments et aux émotions que vous voulez que votre marque dégage. Par exemple :

- Lorsque les gens pensent au nom de votre maison d'édition, voulez-vous qu'ils se sentent joyeux, sereins, ravis ou excités ?

- Vos publications donnent-elles à vos lecteurs le sentiment d'être confiants, de réussir, d'être intelligents et/ou doués ?

- Voulez-vous que votre maison d'édition fasse appel à la nature fantaisiste de vos lecteurs ou espérez-vous toucher leur côté sérieux ?

- Est-il plus important de paraître réservé, ou préférez-vous être perçu comme jubilatoire ?

Dressez la liste d'autant d'attributs et de caractéristiques de votre maison d'édition que possible et écrivez-les sur un tableau blanc ou dans un cahier. Ensuite, parcourez la liste et encerclez les mots qui vous correspondent le mieux et qui, selon vous, plairont le plus à vos clients. Maintenant, commencez à visualiser l'aspect de votre logo en fonction des émotions, des sentiments et des attributs que vous avez encerclés.

Par exemple, si vous ouvrez une maison d'édition dédiée aux publications culinaires axées sur la nouvelle cuisine, vous avez peut-être trouvé des identifiants tels que "amusant", "tendance", "haut de gamme" et "moderne". Maintenant, prenez ces mots et réfléchissez aux polices de caractères et aux couleurs qui correspondent à ces caractéristiques. Vous voudrez probablement vous orienter vers des lignes épurées et des couleurs vives, et vous éloigner de tout ce qui peut être considéré comme démodé ou trop décontracté.

4. Gardez votre logo à jour

Votre logo détermine la façon dont votre maison d'édition est perçue aujourd'hui et à l'avenir. C'est la raison pour laquelle vous devez choisir un logo qui soit éternel.

Faites attention à la façon dont vous pourriez dater votre logo - par exemple, en utilisant l'argot populaire d'aujourd'hui, des images à la mode ou même des couleurs (le gris n'est plus le nouveau noir) qui pourraient ne plus être à la mode plus tard et le rendre non pertinent pour un public futur. Il est préférable de s'en tenir à des polices, des images et des couleurs simples, intemporelles et pertinentes.

La refonte d'un logo prend du temps et le remplacement de tous vos supports de marque par un nouveau logo peut être coûteux. Ajoutez à cela le fait que vous devrez rétablir la reconnaissance de votre marque, et vous comprendrez qu'un logo intemporel est la meilleure solution.

5. Pensez simple pour votre logo

En matière de logo, la simplicité est de mise. Non seulement les logos compliqués sont difficiles à comprendre pour votre public - comment allez-vous vous lier émotionnellement à un client qui doit plisser les yeux pour déchiffrer vos images - mais en outre, plus la conception d'un logo est compliquée, plus il peut être difficile (et coûteux) de l'adapter à différentes utilisations.

Une fois que vous avez établi une esquisse de logo surdimensionnée, vous allez pouvoir engager quelqu'un pour la rendre dans une multitude de spécifications, de tailles et de normes afin qu'elle convienne à votre site web, à tous vos médias sociaux, à vos publicités numériques, à vos publicités imprimées et à vos produits dérivés (t-shirts, tasses, stylos, etc.).

Crédits illustration Pexels CC 0