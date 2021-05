La COVID-19 et l’essor de la littérature sur les jeux d’argent

L’avénement de la pandémie de Covid-19 et la limitation des déplacements qu’elle a entraînée a permis à de nombreuses personnes de se retrouver avec beaucoup de temps libre. Certaines ont utilisé ce temps pour s’entraîner à la pâtisserie ou aux jeux vidéo. Le confinement était l’occasion idéale pour chaque amoureux de la lecture de créer sa bibliothèque en ligne, pour dévorer autant de livres que possible. Cet intérêt inhabituel a conduit à un essor des habitudes de lecture dans plusieurs domaines de la vie.

Un intérêt grandissant pour les livres

Une étude approfondie des meilleures ventes d’Amazon en 2020 révèle que 35 % des internautes du monde entier ont déclaré lire davantage pendant la pandémie, et que 14 % d’entre eux ont déclaré lire beaucoup plus. Cette augmentation s’est manifestée au début du mois de mars 2020, lorsque de nombreux pays ont limité les déplacements de leur population. Ce mois-là, 1,51 milliard de visites ont été enregistrées par les sites de vente électronique des livres avec une augmentation de 8,5 % et une progression constante. De manière générale, les lecteurs sollicitent des livres pour pouvoir se protéger de la pandémie de Covid-19, des livres de fiction et de science, mais certains lecteurs ont opté pour des livres sur les jeux de casino en ligne.

Les bibliothèques en ligne pour mieux gagner aux paris en ligne ?

Les paris en ligne sont des activités de loisir parmi les plus populaires de par le monde comme en témoigne la popularité des recherches de bookmakers en ligne. Pour aider les parieurs dans leur passion, de nombreux livres pratiques sont disponibles en ligne, leur donnant des idées sur la façon de contourner le système et gagner beaucoup d’argent facilement. Un regard sur les productions littéraires permet de remarquer que les livres physiques ou les PDF se sont longtemps inspirés des jeux de casino pour raconter des histoires sans lien direct avec les jeux de casino en ligne français, américains, britanniques ou canadiens. C’est le cas du tout premier ouvrage sur la question, le roman Casino Royale (écrit en 1953), qui n’est pas centré sur les paris, mais raconte l’histoire de James Bond, un super-espion britannique des services secrets qui se retrouve la plupart du temps dans des espaces dédiés aux paris.

Le paysage littéraire ne propose pas que des livres de fiction sur les paris en ligne. Nous assistons également à une montée en puissance des œuvres pratiques et scientifiques qui permettent à ces passionnés d’appréhender le monde des paris en ligne sous un aspect plus réaliste. Si la chance est un facteur important pour avoir du succès dans les casinos en ligne, des stratégies scientifiques et uniques sont nécessaires. L’expertise et la sécurité des parieurs en ligne au Canada est renforcée par des ouvrages qui apportent d’une part de nouvelles techniques de pari, des solutions à des équations mathématiques, mais on note également des pages dédiées aux casinos qui proposent des revues fiables et dignes de confiance relativement aux jeux de casino en ligne.

Les 5 meilleurs livres sur les jeux de casino que vous devez acheter aujourd’hui

Parmi les ouvrages imprimés ou en format PDF, quelques-uns se sont rendus populaires, parce qu’ils ont chacun déconstruit le préjugé selon lequel les jeux de paris en ligne ne sont qu’une question d’intuition et de chance, grâce à leurs stratégies reconnues.

Gambling 102: The Best Strategies for All Casino Games de Michael Shackleford

Chaque stratégie et chaque astuce de ce livre reposent sur une analyse mathématique et aident les parieurs à savoir les bons moments pour relancer leur mise et les probabilités de leur jeu.

Scarne's Complete Guide to Gambling de John Scarne

Il s’agit du livre le plus vendu dans ce domaine. Le guide révèle les secrets de nombreux jeux de casino en ligne ou en salle et présente toutes les règles officielles, les instructions et des conseils aux parieurs pour améliorer leurs chances de gagner.

Beat the Dealer de Edward O. Thorp

Centré sur le Blackjack, ce livre présente non seulement le système de points dans ce jeu, mais révèle les stratégies gagnantes efficaces et la manière de repérer la tricherie.

Beating Casinos at Their Own Game de Peter Svoboda

C’est un livre qui informe les parieurs sur tous les aspects du monde des paris en ligne et ce qu’ils doivent faire pour améliorer leur jeu.

Roll the Bones : The History of Gambling de David G. Schwartz

Ce livre retrace l’histoire et les origines des jeux de casino et les témoignages de grands joueurs qui ont gagné beaucoup d’argent grâce à des astuces précises.

Ces astuces proposées par les livres ne sont d’ailleurs pas considérées comme de la fraude à l’observation de certaines facilités proposées dans le jeu de casino en ligne avec bonus gratuit.

L’industrie mondiale du livre représente un peu plus 119 milliards de dollars. La fermeture de nombreuses librairies dans le monde n’a pas empêché la croissance des ventes de livres imprimés et numériques grâce à la possibilité que les pays du monde ont de créer une bibliothèque en ligne. À côté des livres sur les jeux de casino en ligne, les romans policiers, les romans romantiques et les thrillers sont les livres les plus populaires d’après les internautes.

Ces livres ne trouvent pas leur place sur les étagères, et beaucoup de gens préfèrent les télécharger, pour préserver de l’espace dans leur maison. Malgré la montée en puissance des espaces de vente des livres en ligne, les jeunes générations restent attachées aux livres imprimés.