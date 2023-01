Newsletters

Le Prix Hans-Christian-Andersen, surnommé le « Prix Nobel de la littérature jeunesse », vient de perdre un soutien, et non des moindres. La Reine du Danemark, Margrethe II, a désolidarisé son nom de la récompense en raison de la présence de l'illustratrice russe Anastasia Arkhipova au sein du jury, perçue comme un affront diplomatique.

À 71 ans, la colère du lauréat du prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut ne faiblit pas. Au contraire, « avec l’âge, je me radicalise ». Au micro de France Inter en ce jeudi 5 janvier pour la promotion de son dernier roman, Le silence et la colère, chez Calmann-Lévy, à paraître le 10 janvier prochain, Pierre Lemaitre fustige le timing politique de la réforme des retraites. Soutien de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles de 2012 et 2022, ce n’est pas la première fois qu’il remet en cause Emmanuel Macron.

Lecteur impénitent, soucieux de partager sa passion, Marc Roger entamera ce 21 janvier un périple inédit : un parcours de 5000 km, longeant la côte atlantique. À la limite invite au voyage, à la découverte, sans pour autant décrocher du monde. Le conteur itinérant adresse à Rima Abdul-Malak un courrier, qui salue une louable initiative : la consultation citoyenne pour développer le goût de la lecture.

Paul Valéry, disparu en 1945, est l’un des penseurs les plus importants de la première partie du XXe siècle. Essayiste à découvrir dans ses Variétés, dans son texte sur Goethe ou encore quand il pose des Regards sur le monde actuel, il fut en parallèle un poète. Il était donc logique qu’il donna des cours sur le sujet au Collège de France. Ce jeudi 5 janvier, les éditions Gallimard en publient l’intégralité en deux volumes, alors que longtemps, leurs retranscriptions ont été considérées comme perdues.

Mais aussi Madison, la nouvelle voix d'Apple Books, le Prix BD Fnac France Inter 2023, a lecture à Madagascar...