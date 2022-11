Newsletters

Hasard du calendrier ou heureuse coïncidence, la publication du Dictionnaire militant pour les bibliothécaires et la défense de la lecture publique de la Fédération SUD Collectivités Territoriales (SUD CT) a suivi de près celle du référentiel national de compétences pour les métiers des bibliothèques. De quoi nourrir la lecture de l'un avec l'autre, et susciter quelques questions...

L'année 2022 sera celle des acquisitions, pour Vivlio : quelques semaines après Rocambole, éditeur de web novels, c'est au tour du fabricant de liseuses Bookeen s'être acheté par l'acteur lyonnais, qui propose lui aussi ses propres liseuses. Vivlio a ainsi remporté la reprise des actifs et activités de la société Bookeen, au tribunal de commerce de Paris, ce 18 novembre.

Elon Musk repousse chaque jour les limites de la respectabilité du bon milliardaire. Dernière affaire en date, un énième tweet du patron de Tesla et Space X des plus osés : on peut y découvrir un prêtre tenté, de manière explicite, par une femme de petite vertu. L’homme d’Église, c’est Donald Trump, et la dame, Twitter…

Le prix Pierre-François Caillé de la traduction 2022 a été décerné vendredi 18 novembre à Éric Reyes Roher pour sa traduction de l’espagnol d’Animaux invisibles, de Gabi Martínez, paru chez Le Pommier. Attribué depuis 1981 par la Société française des traducteurs (SFT) avec le concours de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT), le prix récompense chaque année un traducteur ou une traductrice qui débute dans l’édition (maximum trois ouvrages traduits et publiés au moment de l’appel à candidatures). Ce prix est doté de 3000 €.

Mais aussi le rachat de Simon & Schuster, Blade, le Grand Prix de la Critique, Inu-Oh...