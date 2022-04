Une libraire, deux crapulettes, un ermite

Moi, c'est Louise. Trente-huit ans, deux enfants, enseignante, un physique passe-partout, aucun signe distinctif... Ah si, peut-être bien quand même... Je suis mordue de lecture et je m'apprête à me lancer dans un projet fou : devenir libraire ambulante. Bien sûr, je ne suis pas seule dans cette aventure. Je vous propose de monter à bord de mon libriobus pour rencontrer des personnes épatantes : ma merveilleuse famille, et mes proches sans qui la vie serait bien terne, la pétillante Odette, soixante-dix printemps et la discrète Antoinette, sa meilleure amie, ainsi que leur joyeuse bande de copines, sans oublier Hector le taciturne. En résumé, je vous invite à plonger avec moi dans un voyage au coeur des livres et dans la vie d'un village pas comme les autres.