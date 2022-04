La sophrologie au quotidien

Le stress a pris le pouvoir sur votre vie ? Vous avez du mal à respirer correctement ? Vous ressentez une boule dans le ventre ? Vous êtes fatigué et irritable ? Il est temps de vous libérer de ces symptômes négatifs et de prendre soin de vous. Dans ce livre, l'auteure nous enseigne les bienfaits de la sophrologie, une solution naturelle pour évacuer efficacement les tensions du quotidien grâce à des techniques simples comme la respiration, la relaxation musculaire ou la visualisation. Pour tous ceux qui aspirent à vivre en harmonie physique et mentale, ce guide pratique est le compagnon idéal. En toute autonomie, grâce à des exercices simples, retrouvez votre bonne humeur, apprenez à mieux dormir, à réguler efficacement votre poids ou à mieux gérer vos émotions.