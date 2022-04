Manager dans le secteur sanitaire et médico-social. Pour les professionnels de santé : médecins, pharmaciens et cadres de santé

Etre un bon professionnel du secteur sanitaire et médico-social, médecin, pharmacien ou infirmier, ne fait pas nécessairement de vous un bon manager ! Le management s'apprend et cette discipline n'est pas innée ! Elle requiert de nouvelles compétences comme la gestion des ressources humaines, la gestion et la cohésion des équipes, la gestion économique et financière du service, du pôle ou de la pharmacie. Si la priorité du médecin, de l'infirmière et du pharmacien est le patient - donner le bon traitement au bon patient et au bon moment - celle du manager est l'équipe qui prend en charge le patient. Le manager doit inspirer l'action au quotidien, c'est un facilitateur qui donne des moyens, un communicant qui favorise la qualité de la relation, un coach qui motive, un leader qui impulse une dynamique. Cet ouvrage propose de nombreux outils et techniques pour prendre en charge le management avec efficacité. Parce que manager, c'est avant tout penser et agir en équipe pour passer du positionnement individuel au "faire ensemble" .