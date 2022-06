Coaching d'équipe. Fondements, pratiques et supervision, 4e édition

Il en va d'une équipe comme d'une personne : pour qu'elle parvienne à apporter ses réponses aux questions et aux défis rencontrés, pour affronter le changement notamment, elle peut avoir grand besoin de l'intervention d'un... coach ! La demande de cette forme d'intervention est de plus en plus forte. En quoi le coaching d'équipe se distingue-t-il des séminaires de cohésion d'équipe, de team building, de dynamique ou de développement d'équipe ? En quoi la posture du coach diffère-t-elle de celle du consultant, du formateur ? Dans quels contextes le coaching d'équipe se justifie-t-il ? Est-il suffisant d'être un bon coach d'individus pour réussir à coacher une équipe ? Et peut-on alors encore parler de coaching ? Ce livre, qui condense l'expérience de terrain de deux grands professionnels, apporte toutes les réponses nécessaires. Dans cette 4eédition, le thème de l'intelligence collective est particulièrement développé.