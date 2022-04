Les défis de la gouvernance alimentaire. Rapports de force, précarité et participation citoyenne

La sécurité alimentaire s'incarne dans la maîtrise collective de processus complexes, qui appellent des outils et des dispositifs de gouvernance territoriale, à l'articulation entre les politiques publiques et les initiatives locales. Cela pose en creux la question les modalités de la rencontre entre acteurs ayant des compétences professionnelles, des ressources, des capacités de mobilisation, de diffusion et de prise de parole contrastées. Alimentation et production territorialisées constituent ainsi un levier de développement territorial où l'on vise la mobilisation et l'activation de ressources, la coordination d'acteurs, l'intégration ou l'assimilation de différents modèles, l'essaimage de valeurs et de pratiques. Les modalités de rencontres entre acteurs de la société civile et pouvoirs publics et de mise en place de stratégies pour l'autonomie alimentaire et contre la précarité font ressortir notamment le rôle d'acteurs clés pour l'accompagnement du changement dans les territoires. Des actions collectives s'expérimentent dans les territoires, mobilisant les savoir-faire et la capacité des acteurs à se coordonner, dans une perspective de développement durable des territoires.