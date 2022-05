Le paladin du Piton de la Fournaise

Comment un modeste fils de garagiste devient un magnat de l'immobilier. Aîné d'une fratrie de dix enfants, le petit Jean-René Malési est issu d'une modeste famille de l'île de La Réunion. Peu assidu à l'école, un amour impossible le mènera à Paris. S'ouvre alors pour lui un parcours inattendu jonché de désillusions, de rivalités et de trahisons. Pourtant son courage et le travail lui font connaître la réussite. Il accède à la fortune, au luxe, mais un jour, comme un revers de médaille, il est contraint à cesser son activité et perd tout. Sa capacité à rebondir et la foi en sa bonne étoile vont alors le pousser à reprendre son ascension.