Jestatouille 2. Exercices et recettes pour être en forme - 100 % recettes inédites

Zéro culpabilité, un maximum de plaisir ! Vous vous souvenez de Jesta Hillmann ? Après sa grossesse, elle s'était mise à la cuisine afin de rééquilibrer son alimentation. Une page installera, un livre et un autre enfant plus tard, elle est de retour ! Et elle revient avec un nouveau livre : 100 % de nouvelles recettes, toujours aussi saines et gourmandes pour se faire plaisir sans culpabiliser. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seule : son mari Benoît l'accompagne. Ancien footballeur professionnel, il intervient dans le livre pour donner ses conseils sport et santé, ainsi que quelques exercices pour que chacun puisse constituer sa routine santé alimentation et sport. - 55 recettes de soupes, salades, tapas, boissons, plats légers et desserts, pour se faire plaisir sans culpabilité - Une dizaine d'exercices de sport (cardio, renforcement musculaire, étirements...) illustrés en photos et découpés étape par étape - Jesta Hillmann est toujours régulièrement dans l'émission Mamans et célèbres qui passe tous les jours sur TFX (saison 5 en cours) - Le compte Instagram de Jestatouille tourne autour de 230 000 abonnés, son compte personnel compte 1, 5 million d'abonnés et celui de son mari Benoît 520 000.