Mon DIY de poche - Soin des cheveux

Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même ! "Mes soins capillaires sont-ils vraiment bons pour moi et pour la planète ? " Voilà une question que tu t'es souvent posée - et qu'on s'est tous et toutes posée ! Tu aimerais bien être en mesure d'y répondre, mais l'interminable liste d'ingrédients des articles que tu trouves dans le commerce abonde de termes barbares que seul un scientifique de haut vol serait à même de déchiffrer... Parce qu'il le vaut bien ! "Fabrique-les toi-même ! " , te dirait Léa Duteil, alias Mes petits soins faits main. Plus facile à dire qu'à faire ? Détrompe-toi ! Dans cet ouvrage, tu apprendras à identifier quels sont tes besoins pour prendre totalement soin de tes cheveux au naturel ! Qu'ils soient crépus, lisses, secs, fins ou abîmés, découvre comment les chouchouter et te créer une routine 100 % personnalisée. Différentes recettes à base de produits frais et bons pour la santé et la planète t'attendent ; et bientôt, shampoings secs, sérums, huiles, masques ou baumes n'auront plus de secrets pour toi ! A propos de l'auteure : Léa Duteil, alias Mes petits soins faits main, est une jeune étudiante en ingénierie agro-alimentaire. Un cursus qui lui apprend à déchiffrer la composition des soins qu'elle utilise et achète. Après une formation en aromathérapie, elle lance son compte Instagram pour partager les recettes naturelles et saines qu'elle teste d'abord en petit comité, avec ses amis. Depuis 1 an, plus d'une centaine ont été testées, approuvées et publiées !