#ImaginaireScrineo – Térébenthine n’est pas une fée ordinaire… La magie et les paillettes, elle n’en a rien à faire ! Ce qu’elle aime, c’est la mécanique, le cambouis et les outils. D’ailleurs, elle a fabriqué elle-même Alistair, son automate champion en bêtises. Et sa dernière licornerie est fée-noménale et va leur causer bien des ennuis : il a ouvert un portail vers le monde des humains ! Pour le refermer, Térébenthine et Alistair doivent se rendre dans le monde des Hommes afin de réaliser le vœu d’un garçon : obtenir une paire de chaussettes… propres ! Pouah ! Quelle drôle d’idée ! Tout le monde sait que les chaussettes sales ont meilleur goût, non ? Une aventure magique pas tout à fée comme les autres !