Handicaps invisibles et situations personnelles handicapantes. Comprendre pour agir au travail

Ce sont aujourd'hui autour de 13 millions de Français qui sont en situation de handicap et parmi eux, près de 10 millions sont concernés par le handicap invisible. Parallèlement, médecins, psychologues, managers et salariés eux-mêmes témoignent que les travailleurs sont aussi nombreux à rencontrer au cours de leur vie des situations personnelles difficiles d'ordre familial (divorce, accompagnement d'un proche malade, etc.) ou personnel (comme un cancer par exemple ou une maladie chronique non reconnue en tant que handicap). Toutes peuvent devenir handicapantes à l'égard de leur situation professionnelle de manière souvent transitoire, parfois plus pérenne, en tout cas de manière invisible. Quels sont les enjeux pour les personnes concernées, leurs collègues et, d'une manière plus générale, pour l'entreprise ? Autant de questions croisant nécessairement le droit et la gestion. Cet ouvrage, conçu dans une démarche interdisciplinaire associant le regard des gestionnaires, juristes, psychologues, sociologues, conseillers handicaps, médecins et responsables d'entreprises, propose de mettre en lumière deux points essentiels : d'une part, la diversité des situations d'invisibilité (du handicap invisible jusqu'à l'existence de ces situations personnelles handicapantes), et d'autre part, la nécessité de puissantes actions dans le cadre du travail.