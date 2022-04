Un petit album " bijou " qui invite le lecteur pour un moment de rêverie et de poésie. " J'ai rendez-vous sous la table, c'est ici qu'on pourra s'évader durant le déjeuner des grandes personnes ! ". A hauteur d'enfant, cet album donne rendez-vous au lecteur pour le faire passer de l'autre côté de la table telle Alice dans le terrier du lapin, à la découverte d'un monde inversé. Escarpins, bottes en caoutchouc, brodequins militaires, espadrilles, charentaises : chaque paire de chaussures raconte son histoire et nous plonge tour à tour dans la taïga, sous l'océan, dans les couloirs sans fin d'un aéroport ou encore dans un hamac... Un moment de lecture offert, comme une belle invitation à l'onirisme et à la douceur de l'enfance.