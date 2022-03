Mission N° 2, janvier 2022 : Seigneur, sauve-nous !

Mission est une revue trimestrielle chrétienne généraliste qui s'intéresse à l'avenir du christianisme en France et au renouveau missionnaire. Elle s'inscrit dans la continuité du Congrès Mission qui s'est affirmé ces dernières années comme un événement clé qui regroupe les initiatives missionnaires. Le projet de revue est officiellement lancé par le Congrès et porté par Anuncio, Edifa, Première Partie et SPFC-ACIP qui en sont les coéditeurs. Les catholiques en 2021 font déjà l'expérience de la minorité. La revue MISSION tire sa légitimité de ce moment historique inédit. On voit venir une France où le christianisme ne sera plus connu par les générations à venir. Le cardinal Ratzinger avait annoncé cette mutation de l'Eglise en Occident : "De la crise actuelle émergera l'Eglise de demain -une Eglise qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro". La revue MISSION veut incarner cette nouvelle génération, traduire cette rupture de civilisation où les catholiques peuvent (re)devenir une minorité créative. La revue MISSION a pour vocation d'accompagner le nouveau zèle missionnaire qui se fait jour en France. Ce phénomène se traduit par le succès du CONGRES MISSION qui va essaimer en province en 2021. La publication veut susciter un mouvement derrière le Congrès en apportant un contenu plus large. Mission adopte les codes du Mook : des enquêtes, des grands reportages, des illustrations artistiques et un ton parfois décalé. La revue MISSION veut apporter un recul et une intelligence des pratiques missionnaires actuelles. La revue se veut plurielle, pluridisciplinaire, accueillante aux divergences. Elle souhaite accompagner la transformation du paroissien consommateur en disciple missionnaire. Elle veut encourager les fidèles à sortir des églises pour servir et accueillir les contemporains.