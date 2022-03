Après une vague épidémique meurtrière, le monde s'est constitué en cités indépendantes, cloîtrées et ultra sécurisées. Miguel appartient à la seconde génération de survivants, orphelins élevés quasi militairement. Malgré son emploi d'enseignant à l'école virtuelle et ses quelques relations, son quotidien lui pèse. Tout semble changer lorsqu'il rencontre Gloria, qui refuse de succomber à la résignation et à l'ennui causés par les impératifs de confinement. Miguel découvre alors un monde dissident, parmi lequel un groupe contestant la réalité de la mort rose, le virus qui légitime toutes les mesures de surveillance et de restriction du pouvoir en place. Une fable dystopique visionnaire, parue en Espagne en 2018, qui prolonge les problématiques liées au pouvoir et à l'information tout en y injectant des réflexions contemporaines sur le consumérisme, l'écologie ou le morcellement de la société.