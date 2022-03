Le général Brémond. L'anti-Lawrence d'Arabie

Qui se souvient aujourd'hui de la colonne légère lancée à la conquête de Tananarive (Madagascar) ? De la création des premiers tabors marocains ? De la mission militaire française du Hedjaz (Arabie Saoudite) ? De la campagne de Cilicie (Empire ottoman) ? Qui connaît encore le nom du général Edouard Brémond (1868-1948) ? Et pourtant ! Lorsqu'il fait calculer ses droits à la retraite, le général Brémond totalise, en comptant les bonifications pour services de guerre, 94 années de campagne ! Ce seul chiffre indique bien la richesse de sa carrière. Lorsqu'il rentre définitivement en France à la fin de l'année 1920, il a très peu servi dans l'hexagone, seulement d'août 1914 à août 1916 et de mars à décembre 1918 sur le front occidental de la Grande Guerre. Celui que l'on surnomme "L'anti-Lawrence d'Arabie" acquiert une connaissance intime du monde musulman et de la guerre irrégulière. Cette biographie est donc aussi un ouvrage d'histoire militaire et coloniale française.