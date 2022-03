Matins clairs. Lettre à tous ceux qui veulent changer de vie

En novembre 2019, Pedro Correa prononce, en tant qu'ancien étudiant, un discours à l'Ecole polytechnique de Louvain, en Belgique. La vidéo, postée sur les réseaux sociaux, est vue sept millions de fois en trois mois et le discours fait le tour du monde - un phénomène qui pousse son auteur à écrire Matins clairs. Pourquoi un tel succès ? Pedro Correa, comme de nombreux contemporains, s'interroge sur le sens de sa vie. Avec une existence professionnelle et familiale "réussie" selon les codes habituels, tout semblait lui sourire. Et pourtant... L'ancien ingénieur nous raconte ici comment il a pris soudainement conscience de son mal-être et comment il s'est libéré de la tyrannie des diktats. Pour lui, la clé du bonheur n'est pas dans la compétitivité, mais dans l'accord avec soi-même. Une expérience à la portée de tous et une formidable source d'inspiration pour s'émanciper des injonctions de nos sociétés actuelles. Un livre merveilleux. FemininBio.