Les fantômes et les esprits nous côtoient. Si l'on est assez sensibles - ou attentifs psychiquement - pour percevoir leur présence, il nous est possible de les voir et de les entendre. En réexaminant un échantillon de cas documentés depuis la Rome antique, l'auteur nous offre son point de vue sur le monde spectral : bien loin du cliquetis des chaînes et des tourbillons de brume auxquels un certain imaginaire romanesque et cinématographique nous a habitués. Il s'agit plutôt d'entités qui partagent avec nous une réalité qui nous dépasse. De plus, selon Roland, les manifestations que nous résumons d'ordinaire sous le terme de " fantômes " ne proviennent pas toujours de personnes défuntes, ou de leurs résidus d'énergie, elles sont plutôt des émanations d'individus bien vivants : expériences extra-corporelles, Doppelgängers ; " sortir de son propre corps " n'est pas un événement si rare qu'on le pense. Il résulte de cette étude un livre captivant qui, en défiant aussi les convictions des plus sceptiques, stimule une réflexion globale sur le sens de nos existences.