Découvrez les coulisses de la production et des thématiques toujours d'actualités, avec une interview exclusive de Hitomi Tateno, superviseur de l'animation Le Voyage de Chihiro est l'un des chefs-d'oeuvre du studio Ghibli, à la fois prisé par le public et la critique dans le monde entier. Avec plus de trente récompenses derrière lui, le film de Hayao Miyazaki constitue le long métrage le plus complet de sa filmographie et l'un des jalons de la production du studio Ghibli depuis sa création en 1985. Ce livre explore les coulisses du film, pour qu'amateurs comme passionnés puissent en découvrir les secrets. L'auteure, Marta García Villar, nous fait découvrir l'univers de ce film à travers son contexte, ses personnages, ses thèmes -surconsommation, problématique écologique, voyage initiatique - et ses caractéristiques artistiques les plus remarquables, sans oublier le contexte folklorique et fantastique et ses relations avec les autres oeuvres du studio. Le livre comprend également une interview exclusive avec Hitomi Tateno, superviseur de l'animation.