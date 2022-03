20, allée de la Danse Tome 3 : Seule contre tous

La vie et les rêves des petits rats de l'Opéra. Les parents de Jade ne pourront pas être présents pour la journée portes ouvertes de l'Ecole de Danse. Cela la touche plus qu'elle ne veut l'admettre. A l'école, malgré ses difficultés, Jade cache sa dyslexie à ses amis et refuse l'aide qu'on lui propose. Elle se sent différente et s'isole. Jusqu'à sa rencontre avec Gaspard, dyslexique lui aussi, avec qui elle partage la passion du skate... Un joli tome sur la différence, l'amitié, l'acceptation de soi. Roman dès 8 ans.