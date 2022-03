Diagnostiquer la performance industrielle. Outils opérationnels pour comprendre et évaluer le fonctionnement d'un site

Pour mettre en oeuvre la stratégie de développement et améliorer la profitabilité d'un site industriel, il est nécessaire au préalable d'en identifier les forces et les faiblesses. Observer, comprendre et évaluer le fonctionnement, en s'appuyant sur des éléments factuels et sans parti pris, permettra de dégager les axes de développement et de définir les priorités pour gagner en performance industrielle. Utilisant les techniques propres à la conduite de projet, cet ouvrage propose à tous les professionnels qui évoluent sur un site industriel, quels que soient leur fonction ou niveau hiérarchique, des outils immédiatement opérationnels, pour développer une vision complète et adopter une ligne de conduite simple. Forts de leurs expériences dans des domaines industriels très variés, les auteurs vous accompagnent dans la construction d'un diagnostic objectif et pertinent, qui vous permettra de faire des choix clairs et d'engager des actions concrètes et efficaces.