CD Saint Charles de Foucauld

Après une jeunesse turbulente et un engagement dans l'armée, Charles de Foucauld est frappé par la grâce en l'église Saint-Augustin. Renonçant à son immense fortune, il devient prêtre et choisit de vivre parmi les plus pauvres en Palestine puis chez les Touaregs où il est vénéré comme un marabout. Cette version sonore de la vie de "l'ermite de Dieu" est animée par dix voix et accompagnée de plus de trente morceaux de musique classique - Dès 8 ans - présenté dans un coffret digipak avec un livret de 16 pages - Durée : 1h11 - Raconté par Marie-Martine Bission - Avec les voix de Chloé Berthier, Marc Brunet, Gérard Chevallier-Appert, François Creton, Pierre Rodier, Lise Roy, et Jean-Louis Thiar, Georgia Valalik, Roméo Valalik-Besserve - Le récit et les dialogues sont illustrés avec les musiques de Albinoni, Bach, Bizet, Corelli, Donizetti, Dvorak, Haendel, Haydn, Mahler, Marcello, Mozart, Pergolèse, Schumann, Smetana, Vivaldi.