L'art de faire la paix au quotidien

Comment se faire entendre sans crier ? Peut-on faire des compromis sans se sacrifier ? En quelques conseils simples, ce livre se propose de vous apprendre à vivre en harmonie avec les autres, en famille, entre amis et au travail, en s'appuyant sur de nombreuses citations, des témoignages choisis et les préconisations des meilleurs spécialistes des questions de comportement et de communication. Apprenez à faire la paix avec les autres... pour mieux vous laisser guider vers une certaine sérénité intérieure.