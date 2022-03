Les métiers de la création. Edition 2022-2023

Le guide de référence pour trouver le bon cursus adapté à son projet Ce guide analyse les différents secteurs de la création (architecture, mode, presse, publicité...) et les métiers qui s'y rattachent. Il présente les différentes formations possibles et les secrets d'une entrée réussie dans la vie active. En fin d'ouvrage, le carnet d'adresses rassemble les coordonnées des établissements de formation et de nombreux contacts utiles.