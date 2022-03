Elle pensait lui avoir échappé, il ne l'a jamais oubliée. Le nouveau thriller du lauréat 2020 du Prix Bête noire des libraires Au Royaume des cris, nul ne peut sortir indemne... Diane est au sommet de sa gloire. Actrice à la beauté renversante, elle est la femme idéale, celle dont tout le monde rêve, mais que personne ne connaît vraiment. Promise à un brillant avenir au sein de la brigade criminelle, Esperanza voit quant à elle sa vie se briser quand sa fille est kidnappée. Deux destins aux antipodes. L'une vit sous les feux des projecteurs, l'autre est plongée dans les ténèbres. A chacune, des hommes ont arraché ce qu'elles avaient de plus cher. Où puiser encore de la force quand ce qui vous fait vivre vous a été enlevé ? " Quelqu'un surtout, note, observe et tire les ficelles... " - Geneviève BenMeziane, librairie Fnac Ternes " Une écriture cinématographique qui fait frisonner le corps et happe l'esprit. " - Arno Will, librairie La Griffe noire " les protagonistes sont malmenés d'une main de maître par le prince du polar... " - Jérôme Toledano, librairie Les Cyclades