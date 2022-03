Après The Wire, la nouvelle immersion choc dans la police de Baltimore. En 2008, Justin Fenton devient le reporter chargé des affaires criminelles au Baltimore Sun. Un poste convoité où, par le passé, s'est illustré David Simon, avant qu'il devienne le célèbre showrunner de la série The Wire. Baltimore est alors toujours la ville au taux de criminalité le plus élevé des Etats-Unis. Mais une unité spéciale d'agents en civil est en train de nettoyer les rues avec un seul mot d'ordre : tolérance zéro. En 2017, la nouvelle tombe : sept des principaux officiers de l'unité spéciale sont arrêtés pour corruption et racket en bande organisée. C'est un véritable système d'intimidation, de faux témoignages, de collusion avec le monde du crime qui est mis au jour. En dépit de sa fréquentation assidue de la police, de la justice et des criminels, Justin Fenton tombe des nues. Il n'avait rien vu venir. C'est cette incroyable affaire de corruption que Justin Fenton raconte dans ce récit qui se lit comme un roman. Document humain et criminel d'une rare intensité, La ville nous appartient est en cours d'adaptation pour HBO par David Simon, Ed Burns et George Pelecanos.