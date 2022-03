Communication & Organisation N° 60, mars 2022 : Influence et organisations. Cultures, pratiques et mises en perspective

Le numéro 60 de Communication & organisation interroge le concept d'influence en sciences de l'information-communication en fonction de ses différents contextes de production et des pratiques qui l'accompagne. L'influence comme objet de recherche en sciences sociales, et en communication en particulier, mobilise de nombreuses définitions et approches, mettant en leur centre aussi bien les médias que les interactions sociales. L'influence est ainsi abordée par un angle psychosociologique comme le résultat d'un acte de communication sur les comportements ou représentations sociales des publics, comme le résultat d'un processus de mise en circulation des idées et des opinions, ou encore comme un ensemble de pratiques et de stratégies visant la persuasion. Ce dossier s'est construit autour de trois grands thèmes qui fédèrent les chercheuses et chercheurs du Laboratoire sur l'influence et la communication (Labfluens) de l'université du Québec à Montréal, à savoir l'influence comme un concept à mieux circonscrire (1) et comme un ensemble de pratiques communicationnelles (2) qui s'insèrent dans un marché dont les métiers évoluent en conséquence (3).