Et si l'amour c'était...

Avez-vous déjà eu l'impression d'être important et d'exister pour quelqu'un, mais de découvrir, qu'au fond, cette relation était passagère et superficielle ? Alors, bienvenue dans le monde du désir et de la séduction ! Nous vivons dans une société où les gens se consomment tel un produit , au lieu de s'apprivoiser, d'apprendre à mieux se connaître pour éventuellement s'aimer. Le sexe est devenu tellement accessible que bien des êtres humains se perdent en cours de route dans des relations pathétiques et déchirantes. Croire que le désir sexuel est synonyme d'amour contribue à créer la confusion et la déception d'un bon nombre de personnes dans leur vie amoureuse. Oui, le désir est une pulsion si euphorique qu'il peut nous faire perdre la raison au détriment de notre santé psychologique et de notre équilibre général. Oui, la séduction est aussi tellement omniprésente sur les réseaux sociaux que l'amour est devenu un jeu suscitant des " demi-relations " blessantes, sans amour, et vides de sens. Malgré cela, la séduction peut également être très positive et saine. Elle a le pouvoir d'être le prélude à une magnifique histoire d'amour, et c'est ce que je souhaite à tous. Elle est un ingrédient primordial pour tous ces couples stables qui, au fil du temps, se sont séduits jour après jour. Il vous propose un examen minutieux de vos relations affectives et sexuelles tout en vous permettant de mieux faire la distinction entre vos pulsions sexuelles, parfois irrationnelles, et l'amour véritable. Vous y retrouverez aussi des exercices et certaines pistes de solution pour vous aider à emprunter ce chemin merveilleux et parfois complexe qu'est l'amour.