Mon petit papa

Un jeune homme observe son papa : longtemps il a été plus grand que lui, puis tous deux ont fait la même taille. Mais voilà que, désormais, son papa se met à rétrécir. Pour cuisiner, il doit monter sur un tabouret. Pour conduire, mettre un coussin sous ses fesses. Et plus il rapetisse, plus il se comporte comme un enfant... Alors le fils comprend que son grand papa est devenu un tout petit papa. Un papa grand comme une poupée. Il a oublié tous les livres qu'il a lus dans sa vie. Mais, curieusement, il sourit. Toujours. Alors le fils emmène son papa au parc, profiter du soleil. Et le tout petit papa observe le monde, heureux, comme s'il le voyait pour la première fois.