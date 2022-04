La vérité sur le sexe après bébé. Fatigue, douleurs, libido : comment renouer avec son partenaire sous la couette

L'arrivée d'un enfant provoque un raz-de-marée dans un couple, tout est bouleversé et la sexualité n'est pas épargnée. Beaucoup de femmes vivent mal cette période et la question du sexe après l'accouchement reste encore tabou. Pour la première fois, ce livre envisage la sexualité post-partum de manière globale, physiologique et psychologique. Sexologue et sage-femme, l'auteure fournit des explications claires et détaillées sur ce qui se passe dans l'intimité de la femme après l'arrivée d'un bébé ainsi que des conseils pratiques pour retrouver une sexualité épanouie et ramener de la simplicité dans cette période de grand changement.