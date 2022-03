Punisher : L'intégrale 1982-1987 (T02)

Le Punisher, un héros ? Même Frank Castle ne se considère pas en tant que tel ! Pour Daredevil et Spider-Man, il n'y a même aucun doute : le justicier n'est rien d'autre qu'un tueur assoiffé de sang, dont la cible de prédilection se trouve être des criminels. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Castle est compliquée et tragique et que sa croisade sanglante ne fait que commencer. Ce deuxième tome finit de présenter les épisodes de diverses séries (ici, Daredevil et Amazing Spider-Man) dans lesquelles Frank Castle a fait une apparition tellement remarquée, que Marvel lui a consacré une série en 1986, avant de le lancer dans sa première série régulière en 1987. Le tout dernier épisode de ce recueil n'a d'ailleurs jamais été publié en France !