Arrêtez d'oublier tout ce que vous lisez !. Un système simple pour prendre des notes, stocker vos connaissances et faire émerger des idées

Développez un second cerveau numérique ! Qui ne s'est jamais désolé d'avoir oublié l'essentiel d'un livre (ou de tout autre contenu) pourtant passionnant ? Dans une économie qui est de plus en plus celle de la connaissance, la capacité à retenir et à connecter les idées devient essentielle pour produire des contenus à haute valeur ajoutée et faire la différence. Eliott Meunier propose ici une méthode complète de gestion de nos connaissances personnelles, en 6 étapes, de la sélection des sources au développement de contenus originaux. Il s'appuis pour cela sur des méthodes classiques de prise de note, en particulier la méthode Zettelkasten, et sur les derniers outils numériques de gestion de connaissances.