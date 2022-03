Partez à la rencontre de votre de vous-même grâce aux étoiles Au détour d'une conversation autour de la naissance en septembre du petit dernier, en feuilletant les pages d'un magazine jusqu'à la rubrique " horoscope ", tout le monde a déjà entendu parler des douze signes du zodiaque. Ce livre vous propose de les découvrir sous un angle inédit, dans leur dimension épique, flirtant souvent avec des univers en résonance avec notre mythologie contemporaine. Vous allez les découvrir avec profondeur, avec humour parfois, et avec magie, toujours... Cet ouvrage est une invitation à un voyage symbolique au coeur du mandala zodiacal. Une exploration originale qui vous permet d'en découvrir un peu plus sur vous-même, sur votre personnalité, sur vos capacités particulières et enfin, et surtout, sur votre énergie fondamentale. Partez à la découverte de ce qui fait de vous un être extraordinaire et unique en ce monde. Que vous soyez néophyte ou passionné averti, ce livre ludique à l'approche moderne vous conte l'univers du symbolisme zodiacal avec exhaustivité et un regard neuf ; puisez-y une source d'information incontournable ! Les super-pouvoirs du zodiaque est un appel à l'aventure ludique et novateur, au coeur de soi-même, au coeur de son Etoile...