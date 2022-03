21st Century Boys : Perfect Edition

Ami est mort. L'humanité est libérée de l'extermination qui la menaçait. Pourtant la dernière page du cahier de prédictions indique qu' Ami a laissé une ultime menace. Pour découvrir ce dont il s'agit et tenter de sauver une nouvelle fois la planète, Kenji replonge dans le passé, quand il n'était qu'un petit garçon du XXe siècle. Le dernier tome de 20th Century Boys s'est achevé en laissant bon nombre de mystères en suspens dont la question cruciale : qui est Ami ? Ce dernier volume qui signe la conclusion de la série plusieurs fois primée en France (meilleur scénario Angoulême 2004 et Japan Expo Awards en 2008) apporte toutes les réponses ! Cette nouvelle édition bénéficie de pages couleur, d'une traduction revue, d'une fin inédite qui reprend la conclusion de l'adaptation en film de 20th Century Boys et d'un marque-page offert avec chaque tome.