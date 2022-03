Dans l'atelier de Joseph Kessel. Essai de critique génétique

Kessel a marqué son siècle, il reste ce " témoin parmi les hommes " à la renommée indéfectible, mais dont on connaît assez peu les pratiques d'écriture et où l'on confond parfois celles du journaliste et du romancier. Nous allons le côtoyer ici en explorant le fonds Kessel qui conserve les traces de l'élaboration des oeuvres et révèle sa conception du " métier d'écrivain " . Nous déambulerons aux côtés du grand reporter griffonnant ses articles aux confins de la planète, du jeune romancier reclus dans une chambre d'hôtel ou de l'académicien installé au bureau de sa dernière demeure. On découvrira les " réemplois " qui, d'une même veine ou d'une même aventure, font naître un reportage et un roman à succès, et d'autres " Kessel " , dramaturge ou scénariste. L'examen du manuscrit de L'Armée des ombres, oeuvre de combat entre fiction et documentaire, viendra clore cette déambulation kesselienne.