Aphrodite Tome 1

Amour, gloire et beauté. Née des membres d'Ouranos tranchés par Cronos et échus dans la mer, Aphrodite s'extrait de l'écume pour devenir la déesse de l'amour, du désir et de la beauté. Dès cet instant, ses charmes ont décidé du sort de bien des hommes. Dieux et mortels, la déesse a le pouvoir de les faire tous succomber. Mais toutes les amourettes d'Aphrodite ne sont pas identiques. De certaines sont nées des passions comme avec Arès, d'autres ont mis au jour des progénitures comme avec Anchise. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'Aphrodite a enfanté Enée, héros de Troie, qu'elle protégera au risque de mettre sa beauté en péril... Premier tome d'une série consacrée à celle dont la naissance fut immortalisée par Botticelli, cet opus content les prémisses du mythe d'Aphrodite, la folie qu'elle parvient à inspirer, son influence sur l'Olympe, l'amour pour son fils...