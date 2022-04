Pratiquer l'ACT par le clown. La thérapie d'acceptation et d'engagement

Rien de tel qu'un guide pour enseigner une technique. Et personne n'est mieux placé que le clown pour montrer ce qu'est la démarche ACT, car il la pratique sans le savoir ! Pourquoi ? Parce que, comme le préconise la thérapie ACT, - il vit dans l'instant présent, - il accepte ses émotions, - il est libre corps et âme, - il se nourrit de ses échecs... C'est pourquoi cet ouvrage, construit à deux voix : un clown et un thérapeute, représente un excellent guide de formation à l'ACT pour les praticiens. L'objet de ce livre n'est pas de faire faire le clown à vos patients mais d'apprendre à utiliser les techniques du clown en thérapie par un travail sur le corps pour gagner en flexibilité psychologique. Le clown surfe en effet sur les outils utilisés au cours des thérapies ACT. Les techniques du clown peuvent être utilisées dans l'exercice psychothérapeutique avec un grand bénéfice. Il s'agit à la fois d'exercices d'affirmation de soi et d'exercices pour développer une autre attitude vis-à-vis des symptômes.