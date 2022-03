Wess Fairy. Wess Fairy 2022

Wess aura 11 ans cet été. Avec son meilleur ami Arthur, il se prépare à entrer au collège en septembre. Le jour de son anniversaire, il découvre qu'il n'est pas un garçon ordinaire. Il vient d'un autre monde, celui de l'Invisible où siègent la magie, des créatures merveilleuses et des monstres maléfiques. Pourquoi est-il exilé sur Terre ? Quels terribles secrets cachent l'appel au secours de ce royaume mystérieux ? Avec l'aide de ses amis, de découvertes en rebondissements, Wess sera confronté à l'inconnu, et aux plus périlleux dangers afin d'accomplir... sa destinée !