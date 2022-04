Les nanotechnologies

Les perspectives d'une manipulation à l'échelle moléculaire et atomique sont immenses : une technologie de l'infiniment petit permettrait d'exploiter les propriétés nouvelles de la matière qui ne se manifestent pas à notre échelle macroscopique. Tel est le défi des nanotechnologies, dont les développements invitent à la créativité et à l'innovation. Depuis un quart de siècle, ces nanotechnologies ont pratiquement conquis tous les domaines des sciences et des techniques. Elles ont transformé en profondeur les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la médecine, l'industrie pharmaceutique ou encore la chimie. Essor d'ailleurs intimement lié à une quatrième révolution industrielle, celle de la microélectronique. Pourtant, les enjeux économiques et stratégiques, mais aussi éthiques et géopolitiques restent assez peu connus du grand public. Jean-Michel Sallese revient sur cette histoire et les découvertes qui la rythment, montrant comment a évolué cette technologie fascinante et quelles sont ses promesses pour les générations futures.