Terre rare

Dans un ciel étoilé, une sphère éclatante traverse la nuit, attirant le regard de façon hypnotique. Alternant plans rapprochés et visions plus larges, le dessin de Clément Vuillier joue avec des contrastes extrêmes et des transformations graphiques pour suivre le voyage de cet objet mystérieux à travers le cosmos. La sphère s'approche enfin d'un astre rocailleux, sorte de lune grise et morte en apparence. Pourtant, sous la surface de ce désert minéral, palpitent des pierres précieuses et colorées. Lorsqu'elle a fait le tour de cette lune aux trésors enfouis, la sphère s'arrête, s'ouvre, et déverse une multitude d'autres sphères, versions miniatures d'elle-même qui, au contact de la roche, explosent, laminant le sol, faisant jaillir des volcans de roches, jusqu'à la grande explosion finale, ne laissant derrière elles que des blocs éclatés dérivant en apesanteur. L'astre rocheux n'est plus, ses trésors enfouis non plus et, traversant cet amas de roches brisées, la sphère reprend son chemin vers le coeur mis à nu de l'astéroïde. Elle s'ouvre, s'en empare, avant de reprendre sa course céleste, ne laissant derrière être que des poussières flottant au milieu du vide, comme les ruines d'un monde détruit pour assouvir les besoins d'une civilisation dont nous ne saurons rien.