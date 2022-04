Celles d'Hébert

"Celles" , ce sont toutes ces femmes qui ont croisé le chemin tortueux d'Hébert. Croisé au hasard d'un emménagement contraint, le narrateur rencontre ce personnage un peu rance dans une ville qu'on croirait oubliée. Il lui confiera alors ses frasques, terriblement humaines, dont la morale s'écarte au profit d'une loi qui n'aurait été écrite que pour lui. Porté par une langue sans pareil, ce texte donne ses lettres de noblesse à un homme qui en manque certainement, mais il aura le mérite de nous interroger sur ces réalités qu'on préférerait n'entrevoir qu'au travers de la presse. Entre rire et effroi, à chacun et chacune de s'y confronter, et de se faire son idée sur ce personnage hors-norme aux contours indéfinis et au verbe fort.