Les histoires de Prince of Persia. Les 1001 vies d'une icône

Acrobatique et voltigeur, toujours à deux doigts de choir, Prince of Persia a depuis sa première apparition bousculé les conventions du jeu d'action, lui apportant d'abord une touche cinématographique, puis intégrant des mécaniques de jeu toujours plus révolutionnaires. Best seller de l'Apple II, de la Super Nintendo et de la PlayStation 2, prête à rejaillir en 2021 à la faveur d'un remake des Sables du temps – son volet le plus apprécié –, la franchise initiée par Jordan Mechner a devancé les modes, ou les a embrassées pour toujours proposer du nouveau, de l'inattendu, débouchant même sur la création d'Assassin's Creed. Cet ouvrage, fruit de nombreux entretiens avec les créateurs de la série, retrace le parcours de ce Prince, de ses premiers pas sur ordinateurs à l'orée des années 1990 jusqu'à son adaptation en film en 2008, en passant par plusieurs jeux chez Ubisoft Montréal qui ont vu émerger et grandir le studio parallèlement à la franchise. C'est donc une imbrication de parcours, celui d'un Prince of Persia passant de mains en mains, et changeant sans cesse de visage ; celui de ses développeurs (Jordan Mechner, Patrice Désilets...) ; celui d'un studio de développement, Ubisoft Montréal, que se propose de détricoter ce livre, exposant et approfondissant en chemin tout ce qui fait la matière mythologique et mécanique des 1001 vies de ce Prince à nul autre pareil.