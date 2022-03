Procida. Histoire du petit bijou marin du golfe de Naples

Sous la direction de Pascal Scotto di Vettimo, la nouvelle édition française, réalisée à l'occasion de "Procida Capitale Italienne de la Culture 2022", est en même temps un guide précieux pour découvrir l'île d'aujourd'hui et ses trésors, souvent cachés. Avec cet ouvrage richement illustré, parfois avec des photos d'époque, on parcourt toutes les étapes de l'histoire et du développement de Procida, on retrouve les populations qui y ont abordé et les traces qu'elles ont laissées. Palais, sculptures, jardins, quartiers entiers de l'île sont racontés en courts chapitres faciles à consulter et qui forment un vrai récit, de la préhistoire à l'époque actuelle. Elisabetta Montaldo, fille du metteur en scène Giuliano Montaldo, est costumière internationalement célèbre, pour le cinéma, le théâtre et l'opéra. Elle est également écrivaine et peintre. Elisabetta vit à Procida, dont elle est tombée amoureuse, et depuis des années s'engage pour la mise en valeur de l'île.