Faire l'Ouest : Isigny-Sainte-Mère

Ce livre raconte l'histoire de la coopérative Isigny-Saint-Mère. La région d'Isigny a été le plus grand des marais d'Europe jusqu'à ce que la mer s'en retire au XVIe siècle, laissant un sol d'argile et de limons riche de sédiments où pousse une herbe verte et abondante. Grâce à l'eau salée de la Manche et l'eau douce des Marais du Bessin et du Cotentin et au climat doux et humide, les vaches pâturent une herbe qui rend leur lait riche en sels minéraux et en oligo-éléments. Pendant des siècles, les éleveurs de la région ont produit un lait d'exception, gagnant une réputation bien établie. Afin de préserver ce qui allait devenir leur marque, les producteurs de la région se regroupèrent en deux coopératives : à Isigny-sur-Mer, dans le Calvados, qui existe depuis 1932, et à Sainte-Mère-Eglise, dans la Manche, qui existe depuis 1909. Les deux entités coopératives ont fusionné en 1980 : elles ont des zones de collecte de lait complémentaires, le même souci de qualité, la même ambition. Tout les rassemble : la fidélité à des savoir-faire ancestraux, le respect du terroir et des hommes et des femmes qui le façonnent et le perpétuent. Aujourd'hui la Coopérative Isigny Sainte-Mère part à la conquête du monde et rayonne dans le monde entier avec des produits laitiers authentiques.